iPhone 8 urmeaza sa fie foarte diferit fata de predecesori.

Urmatorul iPhone ar putea avea parte de un design complet nou care sa rivalizeze cu cel de pe Galaxy S8 - margini foarte subtiri iar display-ul sa acopere aproape toata suprafata din fata a telefonului. Telefonul va avea display OLED. In plus, fara buton de home.

Conform unui document ajuns pe net pe Weibo, avem prima imagine ce reprezinta o randare a celor de la Foxconn, cei care fabrica iPhone-ul.

Asa cum se vede in imaginea de mai jos, iPhone 8 ar urma sa aiba un diplay similar cu cel Infiniti de pe Galaxy S8, butonul de home nu va mai exista - pe partea din spate vedem cele 2 camere plus posibilul senzor de amprenta. Au existat si zvonuri ca acesta ar urma sa fie sub display, pe partea din fata.