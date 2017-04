Galaxy S8 si S8+ au batut toate recordurile in ceea ce priveste precomenzile.

Noul flagship al celor de la Samsung care vine in 2 versiuni, de 5.8 inch si 6.2inch, Galaxy S8, a stabilit un nou record in ceea ce priveste precomenzile facute in Coreea, tara de origine a Samsung: 550.000 de unitati in 2 zile!

Numarul este de mai bine de 5 ori mai mare decat in cazul predecesorului, Galaxy S7, si de 3 ori mai mare ca in cazul lui Note7, telefon retras ulterior de pe piata.

In mod surprinzator, raportul intre cei care aleg modelele este destul de echilibrat - de obicei, modelul de dimensiuni mai mici atrage mai mult atentia. Insa odata cu disparitia Note7 exista un interes mare si pentru Galaxy S8+.

Samsung a reusit sa vanda 49 de milioane de unitati de Galaxy S7 intr-un an, estimarile pentru Galaxy S8 fiind mult mai optimiste. Analistii se asteapta ca 13 milioane de telefoane Galaxy S8 si S8+ sa fie vandute doar in prima luna!