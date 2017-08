Informatiile nu au fost confirmate deocamdata de compania coreeana.

Potrivit Slash Leaks, Samsung pregateste un smartphone cu clapeta, foarte asemanator cu flagship-ul Galaxy S8.

Site-ul a publicat inclusiv fotografii cu acest telefon, care ar urma sa fie lansat in jurul datei de 23 august, cand va avea loc si evenimentul de prezentare pentru Note 8.

Telefonul are un ecran de 4,2 inch, cu display in interior si in exterior, iar specificatiile sunt foarte bune: procesor Qualcomm Snapdragon 821, 4GB de RAM, 64GB spatiu de stocare, baterie 2.300 mAH, camera principala de 12MP si camera frontala de 5MP.

Modelul va avea incarcator wireless, senzor pentru scanarea irisului si aplicatia Samsung Pay.

Deocamdata Samsung nu a confirmat existenta acestui proiect. Daca va fi lansat insa, modelul cu clapeta va fi disponibil doar in Asia.