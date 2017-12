Google anunta disponibilitatea sistemului de operare pentru telefoane ieftine Android Go, varianta Oreo.

Asa cum a promis in luna mai, cand a organizat evenimentul anual dedicat dezvoltatorilor de aplicatii, Google lanseaza Android Oreo Go, un sistem de operare care incearca sa faca ceva mai suportabile si cele mai ieftine telefoane cu Android.

In fiecare an, noua versiune de Android lansata va fi urmata si de o varianta Go, pentru smartphone-urile cu dotari slabe, pe care nu ruleaza bine versiunea normala de Android. De exemplu, daca anul viitor va fi anuntat Android X, acesta va fi insotit de varianta pentru telefoane ieftine, Android X Go.



Android Go are in vedere telefoanele cu memorie putina – sub 1 GB RAM – pe care versiunea standard de Android si aplicatiile dezvoltate pentru acesta nu ruleaza in conditii optime, afectand experienta de utilizare.

Google spune ca Android Go include optimizari care vizeaza performanta de rulare si ocuparea spatiului de stocare.

Aceasta varianta de Android vine cu anumite configurari speciale pentru a reduce consumul de date. Spre exemplu, traficul facut de browser-ul Chrome va fi redirectionat catre serverele Google printr-un proxy, unde vor fi compresate inainte de a fi livrate catre telefon.

Mai mult, Android Go este configurat sa foloseasca versiunea Go a aplicatiilor Google, precum Maps Go, Gmail Go si asa mai departe. Acesta aplicatii, la randul lor, sunt optimizate si au functii special create pentru telefoanele ieftine.

De exemplu, YouTube Go, spre deosebire de YouTube (aplicatia standard), ofera o functie de descarcare a clipurilor video pentru ca acestea sa poata fi vizionate si cand nu este disponibila o conexiune la internet.

Android Go este acum livrat dezvoltatorilor, ceea ce inseamna ca nu va trece mult pana cand vom vedea pe piata telefoane ieftine care folosesc aceasta versiune in loc de Android-ul standard.

Noul sistem de operare, care deocamdata nu este disponibil pentru download celor care vor sa-l instaleze manual, va fi lansat in fiecare an, conform celor de la Google, la putin timp dupa ce va deveni disponibila varianta obisnuita de Android.

Sursa: News.ro