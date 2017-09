Pixel 2 si Pixel 2 XL vor fi lansate pe 4 octombrie.

Au aparut deja informatii si imagini cu noile telefoane pe care Google le va lansa in curand.

Potrivit publicatiei Droid Life, Pixel 2 XL, realizat in parteneriat cu LG, va fi disnponibil in doua variante - cu 64GB sau 128GB spatiu de stocare. Telefonul va fi disponibil in doua variante de culoare - negru sau alb si negru.

Pretul pentru acest telefon premium, cu ecran edge-to-edge de 6 inch, va fi de 849 dolari pentru versiunea cu 64GB si 949 dolari pentru 128GB.

Alaturi de Pixel 2 XL, Google va lansa si modelul mai ieftin, Pixel 2, realizat impreuna cu HTC. Pixel 2 va avea ecran de 5 inch si va costa numai 649 dolari (pentru 64GB) sau 749 dolari (versiunea cu 128GB).

Ambele modele vor avea procesor Qualcomm's Snapdragon 835 CPU, 4 GB de RAM si camera foto foarte performante.

O noutate cu care ar putea veni noile telefoane este ecranul HTC Edge Sense, care este flexibil atunci cand este strans intre degete, scriu cei de la Phone Arena.

Ambele modele vor functiona cu Android 8 Oreo.