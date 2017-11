HTC a lansat versiunea mid-range a flagshipului HTC U11.

Noul HTC U11 life este un telefon mai accesibil, dar cu specificatii foarte bune. Va putea fi comandat incepand cu data de 3 noiembrie, pentru 349 dolari.

Nu este foarte ieftin, dar expertii spun ca pretul este foarte bun avand in vedere specificatiile pe care le are telefonul, scriu cei de la Phone Arena.

Ecranul este LCD de 5,2 inch, cu display 1080 x 1920p, are o camera principala de 16MP, procesorul este Snapdragon 639 si are optiunea Edge Sense, foarte apreciata de fanii brandului HTC.

Datorita ei, utilizatorul poate "strange" in mana telefonul, pentru ca prin aceasta actiune sa deschida automat o aplicatie.

Alaturi de HTC U11 life clientii vor primi in pachet si casti HTC USonic, care au sistem de anulare a zgomotului si ajusteaza sunetele in functie de forma urechii utilizatorului.

In Statele Unite, noul smartphone va rula Android 7.1, iar dupa 30 de zile se va face automat update la Android 8. In schimb, in Europa va veni cu Android One.