Producatorul taiwanez HTC a prezentat la Londra flagship-ul U11+.

U11+ este un upgrade al modelului U11, lansat tot anul acesta. Noul smartphone pastreaza caracteristicile si, in mare, designul versiunii anterioare, aducand un plus in ceea ce priveste ecranul si autonomia.

Desi nu la acelasi nivel ca Samsung, LG sau Apple, HTC a ingustat totusi marginile. Astfel, U11+ are un ecran ceva mai mare intr-un corp de dimensiuni doar putin mai mari ca U11.

Nu mai exista butoane fizice, acestea fiind integrate in interfata sistemului de operare.

Smartphone-ul care va fi livrat cu Android 8 Oreo are un ecran QHD de 6 inch si este rezistent la apa si praf, conform certificarii IP68.

U11+ foloseste cel mai performant procesor la ora actuala al celor de la Qualcomm, Snapdragon 835 si va fi disponibil in doua versiuni, cu 4 GB RAM si 64 GB spatiu de stocare, respectiv 6 GB RAM si 128 GB spatiu de stocare.

In afara de bateria de 3.930 mAh, care ar trebui sa confere o autonomie peste medie, cei de la HTC sustin ca difuzoarele noului smartphone au un volum cu 30% mai puternic decât modelul U11.

Pe spatele dispozitivului, imediat deasupra senzorului de amprente, a fost montata o camera de 12 MP cu stabilizare optica a imaginii, ce poate filma in format 4K si 1080p cu 120 de cadre pe secunda.

In Europa va fi disponibila versiunea cu 6 GB memorie RAM si 128 GB spatiu intern de stocare incepând cu 20 noiembrie si va costa 800 de euro.

Sursa: News.ro