Huawei a lansat oficial in Romania noile smartphone-uri ale gamei Mate, Mate 10 Pro, Mate 10 lite si Mate 10 Pro Porsche Design.

Seria Mate ajunge in Romania dupa o luna de la lansarea globala si va fi disponbila in oferta principalilor operatori de telefonie mobila, in cea a magazinelor online, precum si in cea a lanturilor de magazine de electronice, incepand cu data de 1 decembrie.

In plus, utilizatorii care isi inregistreaza pre-comenzile pentru modelul Mate 10 Pro in perioada 24-30 noiembrie 2017, vor primi cadou Huawei 360 Panoramic VR Camera.

Modelele Mate 10 Pro si Mate 10 Pro Porsche Design integreaza primul procesor Huawei pentru smartphone-uri din lume cu Inteligenta Artificiala, Kirin 970, si noul sistem Leica dual-camera, cu tehnologii AI, precum AI Object Recognition.

“Ne bucuram de o noua era a Inteligentei, bazata pe tehnologia mereu la indemana, pe viteza de reactie a dispozitivelor si pe invatarea si analiza comportamentelor de utilizare ale posesorilor. Totodata, acestea sunt atributele care definesc cel mai bine noua serie Mate. Este o adevarata provocare pentru noi, si totodata un privilegiu, sa le oferim romanilor un telefon care ii va cunoaste mai bine decat ei insisi, care nu doar ca le va asigura o durata de viata mai mare a bateriei, prin gestionarea inteligenta a resurselor, ci va livra si performante peste asteptari si o experienta de utilizare fara cusur”, a declarat Fred Wangfei, Director of Romania Huawei Consumer Business Group.

Lansarea noilor smartphone-uri Huawei Mate a avut parte de un eveniment exclusivist, ce a avut loc in Centrul Porsche din Pipera, in cadrul caruia au participat reprezentanti Huawei, presa locala si endorserii brand-ului.

In cadrul evenimentului, invitatii au avut ocazia sa vada in exclusivitate, spotul TV international al campaniei Mate, spot ce o aduce in prim plan si pe Catrinel Menghia, aleasa de compania chineza, ambasadorul modelului Mate 10 Pro.

In timp ce noul Mate 10 Pro se remarca prin specificatii cheie precum Kirin 970, primul procesor AI din lume pentru smartphone-uri cu o unitate dedicata de procesare neurala (NPU), noul sistem dual-camera Leica, cu functii bazate pe Inteligenta Artificiala, precum AI Motion Detection, Real-Time Scene, Object Recognition si AI Accelerated Translator, noul Mate 10 lite devine oficial primul smartphone al companiei care integreaza un sistem dual-camera nu doar pentru camera principala, ci si pentru camera frontala.

Mai mult, modelul integreaza si optiunea Flash Selfie Toning, pentru fotografii mai luminoase si mai expresive, o baterie de 3340mAh si sistemul audio Huawei, Histen.

Cat costa noile smartphone-uri

Noile smartphone-uri ale seriei Mate vor fi disponibile incepand cu data de 4 a lunii decembrie, dupa cum urmeaza: