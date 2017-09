Producatorul chinez a prezentat un nou smartphone cu specificatii surprinzatoare.

Maimang 6 a fost prezentat in China si va fi lansat in Europa si Statele Unite sub numele de Huawei G10 sau Mate 10 Lite.

Telefonul poate fi precomandat in China pentru numai 365 de dolari si are cateva specificatii surprinzatoare pentru un mig-range.

Este primul smartphone Huawei cu dislay 18:9 si primul din lume care are patru camere foto: camera duala pe spate si camera duala frontala, scrie Phone Arena.

Ecranul de 5,9 inch este full HD (1080p) cu display 18.9, camerele frontale au 13MP + 2MP, iar cele principale 16MP + 2MP.

Vorbim de un telefon din categoria mid-range, cu procesor octa-core de 2,36GHz, cip Kirin 659, memorie 4GB de RAM si 64GB spatiu de stocare.

Pe partea din spate are un cititor de amprenta. Bateria este destul de buna, 3.340 mAh.

Telefonul este dual-SIM, are interfata EMUI 5.1 si sistem de operare Andoid 7.0 Nougat.

Expertii cred ca acest telefon va fi prezentat luna viitoare pentru pietele din afara Chinei, sunt numele Mate 10 Lite si este posibil ca unele specificatii sa fie putin diferite.

Maimang 6 va fi disponibil incepand cu 30 septembrie, in variantele de culoare negru, albastru si auriu.