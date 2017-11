Vezi comunicatul oficial.

Huawei a inaugurat primul sau Customer Service Center, aflat in centrul Capitalei. La evenimentul de lansare au fost prezenti Presedintele Huawei CEE&Nordics, Yanmin Wang, CEO-ul Huawei Technologies Romania, Kevin Lu, precum si Directorul Huawei Consumer Business Group Romania, Fred Wangfei.

Printre serviciile de care clientii Huawei se vor putea bucura de acum inainte se numara Reparatia intr-o ora - beneficiu care nu presupune un cost suplimentar daca telefonul se afla in garantie si nu s-a efectuat o interventie neautorizata asupra acestuia, precum si suportul tehnic pentru orice situatie pe care utilizatorii o intampina.

Pentru a asigura un nivel ridicat al serviciilor de after sales, in cadrul Huawei Customer Service Center lucreaza ingineri specializati in dispozitive mobile, profesionisti pregatiti in repararea telefoanelor Huawei dar si in a raspunde cerintelor utilizatorilor.

Pe langa serviciile de after sales, consumatorii care trec pragul centrului de service autorizat, vor gasi si o gama larga de accesorii pentru smartphone-uri, de la huse pentru telefon si pana la selfie-stick-uri si vor putea testa cele mai noi modele Huawei.

In plus, pentru o transparenta cat mai mare a procesului de verificare sau de reparatie a telefoanelor Huawei, clientii pot urmari live tot ceea ce se intampla, intrucat departamentul tehnic este separat de showroom doar printr-un perete de sticla.

"Clientii vor sa stie ce se intampla cu telefonul lor pe parcursul procesului de reparatie, asa ca am vrut sa le oferim transparenta maxima: ei pot vedea in timp real procesul de verificare sau reparatie al telefonului lor, in timp ce testeaza si alte modele Huawei, expuse in magazin sau aleg un nou accesoriu" a declarat si Fred Wangfei, Director Huawei Consumer Business Group Romania.

Huawei Customer Service Center este localizat pe Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 23A, in zona Universitate – Piata Romana si este deschis de Luni pana Vineri, in intervalul 10:00 – 19:00, Sambata intre 10.00 – 15.00.

In ultimul an, peste 500.000 romani au achizitionat smartphone-uri Huawei, cele mai cautate fiind modelele Huawei P10 lite, P9 lite si P9 lite 2017.

Din 2015 clientii Huawei pot suna la linia de telefon gratuita de tip TEL VERDE pentru tara noastra – 0800 400 896, disponibila de Luni pana Vineri, intre orele 09:00 – 18:00, in afara sarbatorilor legale, pentru a cere orice informatie sau pentru a face o sesizare, in legatura cu produsele sau serviciile Huawei.