Anunțul a fost publicat sub forma unui teaser, pe conturile Weibo ale companiei. În imagini vedem un telefon cu ecren edge-to-edge și cu un mic orificiu în partea din stânga sus a ecranului.

Tot pe imagine apare notată și luna lansarii telefonului - decembrie 2018.

Acest tip de ecran este cunoscut sub denumirea de Infinity-O și Samsung a anunțat deja că pregătește telefoane care vor avea această specificație.

Huawei will release the world's first hole-screen mobile phone before the Samsung Galaxy A8s, which will be released in December, but the A8s may also be released in December, so who will start, it will wait and see.

Huawei’s offensive against Samsung has never weakened. pic.twitter.com/MqefEgK7j0