Producatorul chinez a lansat un nou smartphone pentru cei care nu dispun de un buget prea mare.

Noul telefon se adreseaza celor care nu pot sa cumpere un telefon scump, dar isi doresc totusi un smartphone cu performante bune.

Huawei Y7 Prime 2018 are ecran de 5,99 inci, cu aspect de imagine 18:9 si rezolutie 1.440x720. Spre deosebite de P20 Lite, un alt model accesibil lansat recent de Huawei, acesta nu are ecranul decupat ca iPhone X.

Noul smartphone are pe spate camera duala, cu un senzor de 13MP si unul de 2MP, pentru efecte bokeh si detalii de fundal. Camera frontala are 8MP, scrie GSM Arena.

Telefonul vine cu un procesor octa-core Snapdragon 430 SoC de 1,4 GHz, 3GB de RAM si 32GB memorie interna.

Un detaliu important: modelul are trei sloturi pentru card, astfel incat utilizatorii pot folosi doua cartele SIM si un card microSD in acelasi timp.

Sistemul de operare este Android 8.0 Oreo, cu interfata EMUI 8.0 si baterie de 3.000 mAh.

Y7 Prime 2018 are si senzor de amprenta pe spate, Face Unlock si este disponibil in culorile negru, auriu si albastru.

Telefonul va fi disponibil in curand si va costa aproximativ 150 euro.