Huawei a castigat locul I, invingand modelele Samsung Galaxy Note 8, iPhone X si LG V30.

Noul flagship Huawei Mate 10 Pro, dispozitivul revolutionar care integreaza capabilitati AI disponibile acum pentru publicul larg, a fost premiat cu distinctia “Smartphone-ul favorit al anului 2017” de catre celebra publicatie business de origine americana – Forbes.

Publicatia apreciaza in special performantele procesorului Kirin 970, integrat in flagship, care, potrivit articolului dedicat, este “pur si simplu cel mai puternic procesor disponibil pe sistemul Android”.

Kirin 970 integreaza tehnologia AI si are ca element cheie o unitate neurala datorita careia inregistreaza o performanta de 25 de ori mai mare decat un cluster quad-core Cortex A-73 CPU.

“Conform unui sondaj realizat de IDC, in 2016, aproximativ 5,6 smartphone-uri au fost vandute global pentru fiecare computer. Acest raport arata ca piata smartphone-urilor este in continua expansiune, iar noi trebuie sa aducem inovatii in permanenta. De aceea, aceasta recunoastere ne motiveaza pentru a ne continua eforturile constante de a livra cele mai bune produse posibile”, a declarat Fred Wangfei, Director of Huawei Romania Consumer Business Group.

In afara de procesorul puternic, publicatia aminteste si de importanta duratei de viata a bateriei si performantele camerei foto, care se detaseaza in mod clar fata de competitie.

De asemenea, selectia de moduri de fotografiere disponibila pe noul Mate 10 Pro, precum si interfata intuitiva EMUI, sunt aspecte apreciate de catre publicatia Forbes.

In contextul articolului, Forbes a comparat noul flaghip Huawei cu smartphone-uri de la producatori diferiti, printre care Samsung Galaxy Note 8, iPhone X si LG V30.

Validarea unui produs de catre publicatia Forbes este diferita fata de orice alt test realizat de o institutie media, fiind unul dintre cele mai respectate brand-uri din presa business la nivel mondial.

Publicatia este cunoscuta pentru clasamentele sale, ce includ cei mai prosperi oameni de afaceri din America (The Forbes 400), topul miliardarilor, precum si topul companiilor la nivel global (“The Forbes Top 2000”).