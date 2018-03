Vezi comunicatul oficial.

Creat pentru tinerii cu un ritm de viata dinamic si mereu la curent cu ultimele tendinte in tehnologie, Huawei P20 lite este dotat cu ultima versiune de interfata, EMUI 8.0, un display FullView 2.0, un sistem dual - camera, precum si algoritmi de infrumusetare incorporati in aplicatia camerei, toate aceste caracteristici fiind menite sa asigure consumatorilor o experienta de utilizare la superlativ.

Huawei P20 lite este disponibil pe plan local in oferta operatorilor de telefonie mobila si in magazinele partenere Huawei, in 3 variante de culoare: Klein Blue, Sakura Pink si Midnight Blue, avand preturi incepand cu 1699 lei.

Afisaj exceptional si un design elegant minimalist

Creat pentru utilizatorii tineri, mereu in miscare, Huawei P20 integreaza un display FHD Huawei FullView 2.0, de 5.84 inci, o rezolutie de 2280x1080p si un raport ecran-carcasa de 19:9, care ofera o experienta de vizualizare fara cusur.

„Retina HD”, incorporata in display-ul FullView 2.0, reda culorile vibrante si detaliile bogate, datorita densitatii pixelilor de 432ppi, precum si a ratei de contrast de 1500:1.

Mai mult, display-ul integrat in Huawei P20 lite utilizeaza tehnologia CE de imbunatatire a culorilor, tehnologie menita sa imbunatateasca saturatia imaginilor, determinand afisarea culorilor intr-un mod clar si cat mai real, iar tonurile de culoare ale pielii sa fie redate cat mai natural.

Dotat si cu tehnologia 2D graphics engine, smartphone-ul este capabil sa surprinda si cele mai fine detalii din jurul subiectilor fotografiati.

Partea din spate a smartphone-ului incorporeaza sistemul “dual-camera”, pozitionat pe verticala, in coltul din partea stanga sus, in timp ce logo-ul Huawei se afla in partea stanga jos.

Design-ul trimite cu gandul la camerele de filmat traditionale, facand din noul Huawei P20 lite un smartphone si mai interesant.

O experienta de fotografiere la „puterea” premium

Cu o camera frontala de 16 MP si cu un sistem “dual-camera” principal, cu un obiectiv de 16MP si unul de 2MP, Huawei P20 lite este special creat pentru entuziastii care vor sa obtina fotografii demne de pus in rama.

Camerele foto integrate in P20 lite sunt capabile sa surprinda pana si cele mai mici si delicate detalii, si sunt capabile sa se adapteze aproape instant la schimbarile dintre cadrele bine iluminate si cele slab iluminate, surprinzand in functie de aceste cadre culorile cat mai exact, astfel incat utilizatorii sa poata surprinde frumusetea fiecarui moment si sa se bucure de el.

Datorita efectul Bokeh si a algoritmilor de infrumusetare naturali, sistemul “dual - camera” permite utilizatorilor sa realizeze portrete de o calitate comparabila cu cele obtinute intr-un studio profesionist.

Cu o capacitate de recunoastere faciala care se bazeaza pe 96 de puncte, camera frontala integrata in P20 lite este suficient de inteligenta incat sa transforme fiecare selfie intr-o imagine perfecta. in cele mai multe din cazuri, pozele surprinse cu o camera digitala in conditii de iluminare scazuta reprezinta de fapt fotografii de o calitate inferioara, pixelate sau cu o reproducere slaba a culorilor.

Pentru a combate aceste dezavantaje, P20 lite vine in ajutorul utilizatorilor cu o tehnologie de re-echilibrare a nivelului de lumina, care integreaza surse de lumina din surse diferite, menite sa optimizeze luminozitatea imaginii si sa reduca raportul signal-to-noise (SNR) cu pana la 300%.

Dispozitivul incorporeaza si asistenta smart cand vine vorba de functiile foto, oferind optiuni precum surprinderea fotografiilor doar printr-un gest al mainii, inlocuirea fundalului sau utilizarea efectelor AR, optiuni ce le ofera utilizatorilor si mai multa libertate creativa prin intermediul fotografiilor.

Eficient, puternic si intuitiv

Huawei P20 lite este dotat cu interfata EMUI 8.0, capabila sa utilizeze cat mai bine atat avantajele software cat si pe cele hardware, cu scopul de-a optimiza CPU-ul pentru performante puternice, o experienta de utilizare fara cusur si o interactiune persoana-dispozitiv cat mai inteligenta.

De asemenea, EMUI 8.0 este capabila sa invete comportamentul de utilizare si obiceiurile posesorului, reusind sa anticipeze in mod inteligent nevoile acestuia.

In plus, Huawei P20 lite este „echipat” cu numeroase caracteristici de multi-tasking precum optiunea Floating Navigation Dock, optiunea de Screenshot rapid utilizand trei degete (Three finger fast screenshot), Smart Split Screen, optiunea de spatiu privat Huawei Private Space 2.0 sau optiunea Gaming Assistant.

Pentru a sustine incarcarea rapida in conditii de siguranta deplina, noul Huawei P20 lite suporta tehnologia de incarcare rapida de inalta tensiune de 9V2A, ceea ce inseamna o micsorare a timpului de incarcare de pana la 30%, si o siguranta crescuta datorita sistemului de protectie format din 15 straturi de securitate.

Dispozitivul dispune, deasemenea, de o memorie mare de 4GB + 128GB sau 4GB + 64GB, oferind utilizatorilor libertatea de a instala un numar mare de jocuri, de-a descarca muzica preferata sau de-a viziona clipuri video.

Disponibil in patru variante de culoare cool, Klein Blue ( cu o pelicula lucioasa), Sakura Pink, Midnight Black si Platinum Gold, Huawei P20 lite se distinge datorita corpului din sticla 2.5D, cu margini perfect curbate, ce confera dispozitivului un aspect elegant, minimalist si sofisticat, fiind in acelasi timp usor de utilizat si de tinut in mana, fie ca vorbim de vizionarea clipurilor video, de navigarea pe Internet sau de jocuri.