Noul varf de gama al Huawei a fost prezentat oficial si in Romania.

Prezentarea noului smartphone premium s-a desfasurat sub sloganul #seemore, care scoate in evidenta performanta camerelor foto. De altfel, acesta este puctul forte al telefonului, pe care producatorul vrea sa-l evidentieze.

Huawei P20 Pro are pe spate trei camere foto cu lentile Leica, deosebit de performante. Camera tripla este formata dintr-o camera principala de 40MP cu senzor RGB si diafragma f/1.8, o camera secundara de 20MP cu senzor monocromatic si diafragma f/1.6 si o tele-camera de 8MP, deschidere f/2.4 si stabilizator optic de imagine.

Telefonul poate filma la rezolutie 4K si in super slow-motion, cu 960 cadre pe secunda. Camera frontala are 24MP, ideala pentru amatorii de poze selfie.

Jurnalistii si bloggerii invitati la prezentare au putut testa personal telefonul, fiind amenajata inclusiv o camera obscura. Aici a putut fi incercat senzorul care obtine fotografii luminoase si clare chiar si pe intuneric aproape complet. Pentru asta este nevoie de o expunere de 6 secunde.

O alta specificatie importanta a noului flagship este Zoom-ul Hybrid, prin care imaginea poate fi apropiata destul de mult fara sa devina neclara sau pixelata.

In plus, una dintre cele trei camere foto are stabilizator optic de imagine, iar pentru celelalte doua imaginea este stabilizata prin softul telefonului (AI Image Stabilization), care include algoritmi de Inteligenta Artificiala.

Acestia pot recunoaste imediat ce anume vrea sa fotografieze utilizatorul (flori, animale, cladiri) si va regla automat toate setarile necesare, pentru ca fotografia rezultata sa fie cat mai clara.

Desigur, pentru pasionatii de fotografie exista si modul Pro, prin care pot seta manual fiecare reglaj al camerei.

Huawei P20 Pro este un smartphone premium, care concureaza cu rivalii iPhone X, Galaxy S9+ si Pixel 2 Xl, dar pe care ii intrece la capitolul camera foto, conform testelor facute de DxOMark.com, unde a obtinut un scor record de 109 puncte.

Telefonul are ecran OLED de 6,1 inci, cu rezolutie FHD+, procesor octa-core Kirin 970, 6GB de RAM si 128GB memorie interna. Bateria este de asemenea foarte buna, de 4.000 mAh, avand si incarcare rapida.

Cei care sunt deranjati de design-ul cu ecran decupat in partea de sus, asemanator cu iPhone X, pot elimina acest detaliu printr-o simpla setare - "hide notch", modificand astfel aspectul ecranului.

Huawei P20 Pro va ajunge in magazine incepand cu data de 6 aprilie, dar este deja disponibil la precomanda in mai multe magazine. Costa 3.899 lei la eMAG, Altex si Flanco, dar poate fi comandat si de la operatorii de telefonie mobila, cu abonament.

Spre exemplu, la Vodafone telefonul poate fi cumparat cu 234 euro, la un abonament Super Red 49 pe 2 ani sau cu 839 euro fara abonament.

La Orange telefonul costa 389 euro cu abonament Orange Me 43 sau 849 euro fara abonament.