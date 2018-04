Vezi comunicatul companiei.

Adunarea Generala a TIPA (Asociatia Publicatiilor Tehnice de Fotografie) a recunoscut modelul Huawei P20 Pro ca fiind unul dintre cele mai bune produse din 2018, acordand flagship-ului titlul de „Best Photo Smartphone“. Acest premiu reflecta dedicarea si eforturile depuse de inginerii si designerii companiei Huawei in dezvoltarea device-urilor de top pentru consumatorii de la nivel global, acordand prioritate calitatii, designului si performantei.

Huawei P20 Pro a fost ales castigator de un juriu format din 29 de reprezentanti ale unor publicatii specializate pe fotografie si imagine din intreaga lume, iar procesul de desemnare a presupus teste, comparatii si nominalizari riguroase.

Integrand primul sistem triple camera Leica din lume si cel mai mare numar de pixeli disponibil intr-un smartphone, la care se adauga diafragmele f/1,8, f/1,6 respectiv f/2,4, Huawei P20 Pro se mandreste cu un senzor RGB de 40 MP, un senzor monocrom de 20 MP si un senzor de 8MP cu lentile telephoto. Mai mult, datorita functiei Master AI, telefonul poate recunoaste automat obiecte si scene din 19 categorii diferite, permitand consumatorilor sa surprinda cu un efort minim imagini extraordinare.

Capabilitatile camerelor integrate in noua serie Huawei P20 stabilesc noi standarde in fotografia realizata cu smartphone-ul, lucru demonstrat recent de DxOMark, standardul de incredere in industria masurarii si evaluarii calitatii lentilelor si camerelor foto.

Mai mult, Huawei P20 Pro si Huawei P20 au primit cele mai mari doua scoruri cumulate obtinute vreodata in categoria smartphone-uri si sunt, de asemenea, primele doua smartphone-uri care au obtinut un scor DxOMark de trei cifre, 109 puncte, respectiv 102 puncte.

“Suntem obisnuiti ca fiecare generatie noua de camere integrate in noile smartphone-uri sa fie mai performante decat modelele precedente, dar uitandu-ne si analizand imaginile si rezultatele testelor obtinute de P20 Pro, se pare ca Huawei a sarit peste una sau doua generatii. Rezultatele sunt pur si simplu atat de bune! Setup-ul sistemului triple camera de pe P20 Pro este cea mai mare inovatie pe care am vazut-o in domeniul imaginilor surpinse cu camera unui smartphone de multa vreme incoace si este un adevarat trendsetter care tocmai a schimbat regulile jocului”, a declarat Lars Rehm, reprezentantul DxOMark.

Huawei P20 Pro este disponibil in oferta operatorilor si in magazinele de retail, la un pret recomandat de 3899 RON, in variantele de culoare Black, Twilight si Midnight Blue iar Huawei P20 este disponibil in oferta magazinelor de retail si a operatorilor de telefonie mobila, la un pret recomandat de 2999 RON, in variantele de culoare Black, Pink Gold si Midnight Blue.