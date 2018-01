Expertii asteptau in acest an lansarea P11, dar vor avea o surpriza.

Potrivit Phone Arena, in 2018 Huawei va renunta la numerotarea clasica a seriei P si va trece direct la P20 in loc de P11.

Au aparut deja si primele schite cu design-ul noului model.

Seria P20 va curprinde trei versiuni de smartphone - P20, P20 Plus si P20 Pro. Toate cele trei telefoane vor avea camera foto tripla in spate, cu o rezolutie uimitoare, de 40MP si zoom hibrid 5x.

Specificatiile sunt pentru o camera foto foarte buna, dar ramane de vazut cum se va comporta practic.

P20 si P20 Plus vor avea un design similar, cu senzor de amprenta in partea din fata. Camerele foto triple vor fi dispuse asimetric pe spate, in pozitie orizontala la P20 si verticala la P20 Plus.

P20 Pro va arata insa putin diferit. Va avea in fata un decupaj la ecran, similar cu iPhone X si un aspect de imagine mai bun.

Senzorul de amprenta va fi amplasat sub cele trei camere foto de pe spate, care vor fi pozitionate central.

P20 si P20 Plus vor avea procesor Kirin 970, la fel ca Mate 10 si Mate 10 Pro. In schimb, P20 Pro va avea un procesor mai performant si mai nou, Kirin 975.

Toate cele trei telefoane din seria P20 vor avea 6GB de RAM si cel putin 64GB spatiu de stocare.

Noua serie P20 ar putea fi prezentata oficial la sfarsitul lunii februarie, in cadrul evenimentului MWC 2018.