Compania a obtinut brevet pentru folosirea acestei denumiri.

Producatorul chinez a obtinut brevet pentru folosirea numelui MateX. Numele a fost inregistrat de un reprezentat Huawei din Marea Britanie, pe site-ul EU Intellectual Property Office.

MateX va fi probabil un smartphone, poate chiar urmatorul varf de gama din seria Mate.

Deocamdata nu stim daca X se refera la litera, sau la cifra romana 10 (ca in cazul iPhone X). Ar insa ciudat, avand in vedere ca seria Mate 10 a fost deja lansata, in octombrie 2017.

Mai curand, X ar putea fi o abreviere pentru termenul exclusiv sau extra, cu referire poate la o tableta sau la un phablet.

Huawei are deja in portofoliu un gadget cu numele X, este vorba de Matebook X, lansat in mai 2017, versiunea proprie a laptopului MacBook, scrie GSM Arena.

In ultimele luni mai multe companii s-au grabit sa-si inregistreze gadgeturile cu litera X: avem deja iPhone X, iar Samsung are de asemenea in vedere lansarea unui model Galaxy X, poate chiar anul acesta.