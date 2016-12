O tanara de 26 de ani sustine ca un iPhone 6 i-a explodat in buzunar.

Antonia Gallagher, o tanara de 26 de ani din Birmigham, povesteste speriata ca telefonul cumparat recent de la un Apple Store i-a explodat in buzunarul hainei, in timp ce mergea pe strada.

Telefonul a ars si i-a facut o gaura in haina, in bluza si in pantaloni. Antonia a publicat si fotografiile, in care se vede foarte clar cum arata telefonul, complet distrus, dar si pagubele pe care le-a produs.

"M-am speriat foarte tare, mergeam pur si simplu pe strada si am auzit o pocnitura puternica, apoi mi-am dat seama ca telefonul imi luase foc in buzunarul hainei", a declarat Antonia pentru Daily Mail.

Tanara spune ca a luat legatura cu reprezentantii Apple, insa nu a primit nicio explicatie si nici scuze din partea lor.

"S-au uitat la telefon si au spus ca o sa ma anunte ce masuri vor lua, insa nu au mai revenit sa imi spuna nimic. Pare ca nici nu le pasa", se plange Antonia.

In ultima perioada au fost raportate si alte incidente similare, cu telefoane iPhone care au luat foc. De cele mai multe ori, exploziile au fost provocate de reparatii neautorizate sau de folosirea unor cabluri defecte.