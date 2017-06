Conform celor mai recente zvonuri lansate de expertul Benjamin Geskin, noul iPhone 8 va fi mai mare ca modelul anterior, iPhone 7. Mai exact, acesta va avea dimensiunile 143.59 x 70.94 x 7.57 mm.

Ecranul va fi edge-to-edge si astfel va fi mai mare chiar decat ecranul iPhone 7 Plus, desi telefonul va avea dimensiuni mai reduse.

Deocamdata nu se stie exact unde va fi amplasat senzorul de amprenta. Acesta ar putea fi integrat la 13 mm in spatele ecranului sau se va regasi sub forma de buton fizic, pe carcasa din spate a telefonului. Expertii cred ca prima varianta este mai probabila.

In imaginile publicate de Geskin putem vedea viitorul iPhone 8 intre iPhone 7 si 7 Plus, pentru a observa diferentele de dimensiune.

#iPhone8 Size Comparison with iPhone 7/7 Plus and Galaxy S8/S8 Plus.

