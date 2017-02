Cei de la Apple investigheaza un caz al unui proprietar de iPhone 7 Plus, varianta roz, care ar fi explodat din cauza unei probleme a bateriei. Un clip postat pe net arata cum telefon a inceput sa scoata fum.

Brianna Olivas, 18 ani, o fata din Tuscon, Arizon, prezinta in clip telefonul cu spatele deformat si bateria umflata si fum iesind dintr-o crapatura provocata de bateria umflata.

Clipul postat de Brianna a fost redistribuit de 23.000 de ori si vizualizat de 1.2 milioane de dati. Un purtator de cuvant al celor de la Apple le-a spus celor de la Mashable ca "suntem in contact cu clientul si investigam situatia".

Fata spune ca a vizitat un magazin Apple cu o zi inainte de incident din cauza faptului ca telefonul nu se aprindea. Tehnicienii Apple au verificat si i-au spus ca totul este in regula dupa ce telefonul a inceput sa functioneze din nou.

Este al doilea incident de acest gen cu iPhone 7 dupa unul care a avut loc in Australia in luna octombrie. Nu este clar daca problema este mai extinsa sau sunt doar cazuri izolate.

So my IPhone 7 plus blew up this morning ???? was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69