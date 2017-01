Un amplu studiu realizat de o platforma de e-commerce arata care sunt tarile unde electronicele costa cel mai putin.

Platforma de e-commerce Linio a realizat un studiu amplu si a publicat Indexul Preturilor din Tehnologie pe anul 2016. In cadrul cercetarii au fost analizate preturile a 14 produse electronice populare, printre care tablete, smartphone, laptopuri, televizoare si console de jocuri.

Linio a verificat pretul acestora in 72 de tari din intreaga lume. Astfel a fost realizat un top al celor mai accesibile si inaccesibile tari in privinta cumpararii de electronice.

De exemplu, cel mai ieftin iPhone poate fi cumparat din Angola, unde costa numai 379 de euro. Cel mai ieftin MacBook se gaseste in Kuwait, unde costa 750 de euro, consola PS4 costa in Ungaria numai 232 de euro, iar un Apple Watch comandat din Rusia ajunge la doar 171 euro. Per total, cea mai accesibila tara pentru produsele electronice este Kuweit.

Angola, desi ofera cel mai ieftin iPhone, sta foarte prost la pretul altor gadgeturi, de aceea este pe primul loc in topul celor mai scumpe tari. De exemplu, un PS4 costa aici peste 800 de euro, iar un smartTV peste 1.300 euro. Alte state unde produsele elctronice sunt foarte scumpe sunt Singapore, Brazilia, Croatia si Brunei.

In ce priveste Romania, putem vedea in acest Index ca suntem pe locul 32 la pretul mediu al produselor electronice. La iPhone stam chiar mai bine: ocupam locul 7 (pretul unui iPhone este de aproximativ 484 euro).

Cele mai scumpe produse in Romania, din lista analizata, sunt MacBook, Apple Watch si televizoarele smart. Cel mai ieftin produs vandut in Romania este consola XBox One - suntem pe locul 2 in lume ca accesibilitate la acest gadget.