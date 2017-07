Potrivit bloggerului John Gruber, analist Apple, sistemul de incarcare wireless ar putea sa nu fie gata in septembrie, cand telefonul va fi lansat.

Nu este insa singura veste trista privind aceasta specificatie a noului iPhone 8. Gruber spune ca este posibil ca Apple sa vanda separat incarcatorul wireless, scrie Daily Mail. Astfel, cei care vor cumpara iPhone 8 vor fi nevoiti sa plateasca in plus daca vor si acest gadget.

Sistemul de incarcare wireless ar putea fi gata abia la sfarsitul acestui an, cand va fi lansat si noul sistem de operare iOS 11.1.

Dispozitivul va functiona pe baza frecventelor electromagnetice inalte, care sunt folosite de obicei pentru transmiterea de date.

I’ve heard that inductive charging will (a) be sold separately, and (b) might be late, waiting for iOS 11.1 (a la Portrait mode last year). https://t.co/N65dHMNQIJ