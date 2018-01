Un nou brevet obtinut de Samsung prezinta un telefon deosebit.

Noul smartphone care apare in schitele acestui brevet este diferit de toate modelele lansate pana acum.

Astfel, vedem ca senzorul de amprenta va fi integrat in ecran, la fel si camera frontala. O inovatie surprinzatoare, care va fi probabil pe placul multor utilizatorilor.

Brevetul a fost acordat de catre compania World Intellectual Property Organization din Coreea de Sud.

Mutand camera foto si senzorii in spatele ecranului, Samsung nu va fi nevoit sa foloseasca un truc de design controversat - decupajul din partea de sus a ecranului, prezent, spre exemplu, la iPhone X si Essential Phone.

De asemenea, prin aceasta tehnologie ecranul telefonul va fi putea mult mai mare, acoperind practic intreaga parte frontala, fara sa mai existe margini.

Brevetul obtinut de Samsung vine dupa ce compania Vivo a anuntat in cadrul targului de tehnologie CES 2018 ca va lansa in curand primul smartphone cu senzor de amprenta integrat in ecran, scrie Phone Arena.