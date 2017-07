Apple va schimba radical tipul de ecran folosit la urmatoarele iPhone.

Potrivit GSM Arena, Apple va lansa anul viitor trei noi modele de iPhone, toate cu ecran OLED. Practic, incepand cu iPhone 8, care va fi lansat in septembrie anul acesta, Apple va renunta complet la ecranele LCD, in favoarea celor OLED.

Astfel, toate modelele de iPhone care vor fi lansate dupa aceasta data vor beneficia de noua tehnologie.

Ultimele modele care vor avea vechiul tip de ecran, LCD, vor fi iPhone 7s si 7s Plus, care vor fi lansate tot in septembrie, alaturi de iPhone 8. In prezent, tehnologia OLED este destul de scumpa, iar Apple nu are suficiente ecrane de acest fel.

Potrivit unor informatii, este posibil ca iPhone 8 sa nu fie disponibil intr-un numar foarte mare de unitati, tocmai din cauza cantitatii limitate de ecrane OLED de care dispune Apple. Compania a semnat un parteneriat cu Samsung pentru furnizarea de ecrane OLED.

Despre telefoanele cu ecran OLED care vor fi lansate anul viitor nu se stiu deocamdata multe informatii. Este posibil sa fie trei modele, printre care unul cu ecran de 5,28 inci si unul cu ecran de 6,46 inci.