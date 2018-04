Compania de analiza CIRP a publicat raportul cu vanzarile de iPhone din primul trimestru al anului.

In perioada ianuarie-martie 2018, dintre toate modele de iPhone cel mai bine s-au vandut iPhone 8 (23% din telefoanele vandute) si iPhone 8 Plus (21%).

iPhone X, varful de gama al companiei, care este si cel mai scump model, a atins un procent de vanzari de doar 16%, se arata in acest raport, publicat de GSM Arena.

Expertii avertizeaza ca vanzarile de iPhone X ar fi putea fi si mai mici in al doilea trimestru al anului, daca Apple nu va lansa si versiunea Red Product a varfului de gama, asa cum a facut in cazul iPhone 8 si 8 Plus.

Raportul mai arata ca si vechile modele de iPhone se vand in continuare destul de bine. Astfel, seria iPhone 7 si 7 Plus a atins 20% din vanzari, iar seria iPhone 6s a ajuns la 13%.

Foto: Getty Images