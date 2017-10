Vezi comunicatul oficial.

Huawei a lansat la Munchen noile modele Mate 10, Mate 10 Pro si Mate 10 Porsche Design, smartphone-urile dotate cu Inteligenta Artificiala, care combina un sistem hardware inovator, procesorul Kirin 970 si noua interfata Huawei, EMUI 8.0.

Specificatiile de top includ:

Procesor Kirin 970, primul procesor AI din lume pentru smartphone-uri cu o unitate dedicata de procesare neurala (NPU - Neural Processing Unit);

Un corp construit din sticla 3D, cu display Huawei FullView, ce integreaza o margine aproape inexistenta si tehnologia HDR10 pentru culori intense si stralucitoare;

Certificarea tehnologiei proprietara Huawei, SuperCharge, de catre compania TÜV Rheinland si o baterie de 4000 mAh, cu o gestionare inteligenta a resurselor de energie datorata Inteligentei Artificiale;

Noul sistem dual-camera Leica cu lentile SUMMILUX-H, ambele camere avand o apertura de f/1.6 si capabilitati de fotografiere generate de Inteligenta Artificiala, precum recunoasterea scenei si a obiectelor in timp real sau efectul Bokeh bazat pe Inteligenta Artificiala;

Noua interfata simplificata EMUI 8.0, bazata pe versiunea Android™ 8.0.

Inteligenta Artificiala pentru experiente deosebite



Huawei Mate 10 si Huawei Mate 10 Pro sunt primele smartphone-uri care integreaza noul procesor Kirin 970, proiectat sa livreze imbunatatiri considerabile datorita tehnologiei AI, pentru o experienta de utilizare mai rapida si mai personalizata.

Kirin 970 este construit in urma unui proces de fabricare TSMC avansat a semiconductorilor de 10nm si dispune de un procesor ARM Cortex cu 8 nuclee, de primul GPU Mali G72 cu 12 nuclee de pe piata si de prima unitate de procesare neurala (NPU - Neural Processing Unit) proiectata special pentru un dispozitiv mobil. Kirin 970 are, de asemenea, un nou sistem dual ISP ce asigura capabilitati de fotografiere inteligente.

Unitatea dedicata de procesare neurala (NPU), impreuna cu arhitectura inovatoare a procesorului, permit noului Kirin 970 sa livreze, pentru toate sarcinile care utilizeaza Inteligenta Artificiala, performante cu 25% mai bune si cu 50% mai multa eficienta energetica, comparativ cu 4 nuclee Cortex-A73.

Modelele seriei Mate sunt, de asemenea, cele mai rapide smartphone-uri din lume, suportand conectivitate LTE si viteze de descarcare super-rapide. Modelul Mate 10 Pro vine cu suport Dual SIM 4G si cu conexiuni VoLTE duale.

Prin combinarea inteligentei individuale si colective intr-un singur dispozitiv avand la baza o platforma AI, noua serie Huawei Mate livreaza utilizatorilor capabilitati si experiente inteligente, precum raspunsuri in timp real, incluzand tehnologiile Real-Time Scene, Object Recognition si AI Accelerated Translator.

Kirin 970 este o platforma AI deschisa pentru parteneri si dezvoltatori, care pot crea noi aplicatii AI pline de imaginatie, menite sa extinda capabilitatile sale de procesare.

Design atragator

Cu un nou display Huawei FullView, Huawei Mate 10 Pro integreaza un ecran OLED de 6 inci si o rezolutie de 18:9, un raport ecran-carcasa mare si tehnologia HDR10 pentru o vizualizare dinamica a clipurilor video.

Flagship-urile seriei Mate au un corp din sticla 3D, simetric curbat pe toate cele patru laturi, fiind astfel ergonomic si usor de tinut in mana.

Pe spatele dispozitivelor se afla o banda cu un finisaj diferit, menita sa evidentieze noul sistem dual-camera Leica. De asemenea, Huawei Mate 10 Pro detine certificarea IP67 in ceea ce priveste rezistenta la apa si praf.

Noul sistem dual-camera Leica si managementul eficient al bateriei

Huawei a colaborat inca o data cu Leica pentru co-proiectarea lentilelor duale ale smartphone-urilor Huawei Mate 10 si Huawei Mate 10 Pro.

Acestea combina un senzor color de 12 MP, un senzor monocrom de 20 MP, stabilizarea optica a imaginii (OIS), cea mai mare apertura duala din lume de f/1.6, efectul Bokeh si zoom-ul digital, ambele bazate pe tehnologia AI.

In plus, sistemul integreaza noile functii, Real-Time Scene si Object Recognition, aceasta din urma fiind capabila sa selecteze automat setarile camerei foto luand in considerare obiectul respectiv si mediul inconjurator in care acesta se afla.

Mai mult, sistemul integreaza de asemena, o functie avansata a Zoom-ului Digital, bazata pe Inteligenta Artificiala - AI Motion Detection, menita sa surprinda portrete si imagini mai clare.

Huawei Mate 10 si Huawei Mate 10 Pro incorporeaza o baterie puternica de 4000 mAh, de mare densitate, dotata cu tehnologia SuperCharge, creata de Huawei si certificata de catre TÜV Rheinland.

Aceasta ofera un sistem inteligent de gestionare a resurselor bateriei care intelege comportamentul de utilizare al posesorului si aloca resursele intr-un mod inteligent, maximizand durata de viata a bateriei.

In plus, bateria suporta o tensiune de incarcare de 4.5V/5A, iar solutia rapida de incarcare asigura o incarcare a bateriei de la 1% la 20% in 10 minute si de la 1% la 58% in 30 de minute.

Huawei Mate 10 si Huawei Mate 10 Pro ruleaza cu noua interfata EMUI 8.0, bazata pe varianta de Android™ 8.0.

Caracteristicile includ un AI Engine pentru a profita pe deplin de capabilitatile lui Kirin 970, un translator AI accelerat ce ofera o traducere interactiva mai rapida si mai precisa pentru o experienta de comunicare mai buna, o functie de proiectare usoara pentru a conecta noua gama Huawei Mate la un ecran mai mare, asistenta pentru o experienta completa de tip desktop prin mirroring sau prin extinderea display-ului smartphone-ului.

Accesorii noi

Huawei a lansat, de asemenea, trei accesorii noi pentru Huawei Mate 10: camera EnVizion 360, baterie externa ce incorporeaza tehnologia SuperCharge™ si Smart Scale.

Camera EnVizion 360 poate fotografia 5K si inregistra clipuri video 2K la 360°, oferind in acelasi timp mai multe posibilitati de vizualizare a cadrelor surprinse pe care utilizatorii le pot distribui pe canalele de socializare;

Bateria externa ce integreaza tehnologia SuperCharge™ suporta o incarcare rapida de joasa tensiune de 4,5V/5A;

Smart Scale poate monitoriza si analiza cu ajutorul unei aplicatii mobile informatiile privind sanatatea posesorului, precum procentul de grasime corporala si Indexul de masa corporala.

Pret si disponibilitate



Noul Huawei Mate 10 va fi disponibil spre finalul lunii octombrie in mai mult de 15 tari printre care Spania, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudita, Malaesia, Singapore si Australia. Huawei Mate 10 Porsche Design va fi disponibil incepand cu jumatatea lunii noiembrie.

Noul Huawei Mate 10 Pro va fi disponibil incepand cu jumatatea lunii noiembrie in mai mult de 20 de tari, printre care se numara Germania, Franta, Italia, Emiratele Arabe Unite, Malaezia, Singapore si Thailanda. in Romania, Mate 10 Pro este estimat sa ajunga la finalul lunii noiembrie.

In Europa, telefoanele vor fi disponibile la urmatoarele preturi: Huwei Mate 10 (cu 64GB si 4GB de RAM) va costa 699 euro, Mate 10 Pro (128 GB si 6GB de RAM) va costa 799 euro si Mate 10 Porsche Design (256 GB si 6GB de RAM) va putea fi cumparat la pretul de 1395 euro.