Google a lansat noile telefoane premium Pixel 2 si Pixel 2 XL.

Cele doua modele prezentate oficial la San Francisco au o baterie foarte durabila, camera foto perfromanta si asistent digital usor de folosit, sustin cei de la Google.

Ambele telefoane vin fara mufa jack pentru casti, Google urmand astfel tendinta lansata de Apple. Ecranul telefoanele poate fi setat pe optiunea „always on”, pentru a putea vedea notificarile fara sa fie nevoie de apasarea butonului power.

Totodata, telefonul este flexibil si printr-o usoara strangere pe margini poate fi apelat vocal asistentul digital Google Assistant, scrie Daily Mail. Aceasta este o noua optiune, numita Active Edge si va functiona chiar daca telefonul se afla intr-o carcasa.

Pixel 2 are ecran de 5 inch, este disponibil in variantele cu 64GB sau 128GB spatiu de stocare si va costa 649 dolari, respectiv 749 dolari. Va fi disponibil in culorile alb, negru si albastru.

Varianta mai mare, Pixel 2 XL, are ecranul de 6 inch, tot doua versiuni pentru memoria interna si poate fi comandat in culorile negru sau alb. Cea mai ieftina versiune costa 849 dolari.

Camerele foto au stabilizare optica a imaginii si Mod Portret, asemeni noilor iPhone.

Telefoanele au software pentru realitate augmentata si algoritmi de inteligente artificiala, care vor permite optimizarea pozelor realizare si stabilizarea imaginilor filmate.

Ambele modele sunt rezistente la praf si la apa si au o baterie foarte buna. Dupa doar 15 minute de incarcare, bateria rezista timp de 7 ore.

Telefoanele vor functiona cu sistemul de operare Android 8.0 Oreo.

In timpul prezentarii noilor gadgeturi, Mario Queiroz, product manager la Google, a facut o aluzie dura la noile modele de iPhone.

El a declarat ca, spre deosebire de altii, Google nu pastreaza specificatii superioare pentru versiunile mai mari ale telefoanelor.

Aluzia se refera la iPhone 8 si 8 Plus, acesta din urma avand anumite specfiicatii superioare variantei mai mici si mai ieftine. Pixel 2 si Pixel XL au specificatii aproape identice.

Noile telefoane pot fi deja precomandate si vanzarile vor incepe peste cateva saptamani.