Noul flagship aduce mai multe inovatii care reprezinta o premiera pentru Samsung.

Noul flagship Samsung a fost lansat oficial in Romania, dupa ce cu o seara inainte a fost prezentat in cadrul unui eveniment la New York.

Galaxy Note 8 aduce mai multe inovatii, care cu siguranta vor fi apreciate de fanii brandului si de oricine apreciaza un smartphone mare, de tipul phablet.

Primul smartphone Samsung cu camera foto duala



In primul rand, este primul care vine cu camera foto duala. Galaxy Note8 este primul smartphone din portofoliul Samsung echipat cu doua camere principale de 12MP, cu stabilizare optica a imaginii (OIS) disponibila atat pentru obiectivul wide, cat si pentru teleobiectiv.

Pentru fotografierea avansata, caracteristica Live Focus controleaza focalizarea campului vizual prin ajustarea efectului bokeh in modul de previzualizare si dupa ce realizezi fotografia.

In modul Dual Capture, ambele camere principale vor realiza fotografii simultan si vor permite stocarea ambelor imagini: o fotografie de aproape, realizata cu teleobiectiv si o fotografie cu unghi larg, care capteaza intregul fundal.

Obiectivul wide are senzor Dual Pixel cu Auto Focus rapid, ca sa poti realiza fotografii mai clare, chiar si in medii slab iluminate. Galaxy Note8 este echipat cu cea mai buna camera frontala cu Auto Focus Smart, cu o rezolutie de 8MP, pentru selfie-uri mai clare si conversatii video.

Stilou S Pen performant



Un alt detaliu care impresioneaza este stiloul S Pen, unul dintre elementele definitorii ale seriei Note inca de la lansare. S Pen-ul noului Galaxy Note8 este imbunatatit si permite noi modalitati de scriere, desen si interactiune cu telefonul si prietenii.

Are un varf mai subtire, sensibilitatea la presiune a fost imbunatatita si dispune de caracteristici care le permit utilizatorilor sa se exprime in moduri inedite.

Totodata, Galaxy Note 8 vine cu optiunea Live Message, prin care poti trimite texte animate sau desene printr-o platforma care este compatibila cu GIF-uri animate4 (AGIF). Este o metoda noua de comunicare cu ajutorul S Pen-ului.

Optiunea Always on Display le permite utilizatorilor de Galaxy sa acceseze notificarile fara sa deblocheze telefonul. Totodata, "Screen off memo" permite scrierea a pana la 100 de pagini de notite, aplicatie care se activeaza atunci cand scoti S Pen-ul, sa fixezi notitele pe Always On Display si sa editezi direct din aceasta.

Totodata, functia Translate a S Pen-ului poate traduce cuvinte individuale sau fraze intregi in 71 de limbi si poate converti unitati de masura si valuta.

Multi-tasking usor datorita Infinity Display

Galaxy Note8 are cel mai mare ecran disponibil pe un dispozitiv Note, dar carcasa ingusta il face confortabil si usor de tinut in mâna. Ecranul de 6,3 inci Quad HD+ Super AMOLED Infinity iti da posibilitatea sa vezi mai mult si sa derulezi mai putin. Poti urmari filme, poți citi si desena pe smartphone-ul cu adevarat multi-tasking.

Utilizatorii de Note au avut mereu posibilitatea sa realizeze mai multe task-uri datorita funcției Multi Window. Odata cu Galaxy Note8, noua aplicatie App Pair iti da posibilitatea sa creezi perechi de aplicatii la alegere pe panoul Edge si sa pornesti doua aplicatii simultan. Poti viziona un videoclip in timp ce le trimiti mesaje prietenilor tai sau in timp ce formezi un numar de telefon, cu agenda in fata ta.



Autentificare prin mai multe metode

Utilizatorii Galaxy Note 8 pot debloca dispozitivul prin metoda clasica (folosirea unui cod PIN), dar si prin mai multe optiuni bazate pe tehnologie de ultima ora. Gadgetul are senzor de amprenta, senzor de recunoastere faciala si cititor de iris.

In privinta sigurantei bateriilor, Samsung da asigurari ca nu vor fi probleme. Bateria Galaxy Note8 a trecut prin sistemul de verificare in 8 puncte – cel mai riguros din industrie.

„Am colaborat strans cu Samsung pentru a realiza un progres consistent in stiinta calitatii smartphone-urilor si evaluarea sigurantei. Ca rezultat, Galaxy Note8 a completat cu succes o serie riguroasa de protocoale de teste a compatibilitatii si sigurantei dispozitivelor si bateriilor. Vrem sa ne mentinem relatia strategica cu Samsung, pentru a garanta siguranta dispozitivelor pentru toti utilizatorii”, a spus Sajeev Jesudas, President, UL International.

Galaxy Note8 va fi disponibil din mijlocul lunii septembrie si va fi prezentat in gama de culori Midnight Black, Orchid Grey, Maple Gold si Deepsea Blue9. Pretul va fi de aproximativ 1.000 euro, la liber.

Utilizatorii din Romania care fac precomanda pentru noul Galaxy Note8 la partenerii Samsung vor primi cadou un dispozitiv Samsung DeX. Acesta aduce experienta desktop direct pe smartphone prin conectarea telefonului la un monitor, tastatura si mouse. Cu Samsung DeX, utilizatorii pot edita documente, rula prezentari, se pot juca, se pot conecta cu prietenii și pot vedea continutul pe un ecran mai mare fara niciun efort.