Informațiile pe care le avem până acum despre noul phablet prezintă un gadget care va semăna destul de mult, cel puțin ca design, cu vechiul model, Galaxy Note 8.

Vor fi probabil îmbunătățiri la nivelul camerei foto, iar senzorul de amprentă va fi poziționat mai inspirat. De asemenea, bateria va fi mai bună: 4.000 mAh.

Împreună cu Note 9 va fi lansat și Galaxy Watch. Noul phablet va fi disponibil în culorile albastru, negru, purpuriu.

O altă schimbare interesantă este stiloul S Pen, care ar putea avea conexiune Bluetooth. Astfel, va putea fi folosit de la distanță, pentru diferite prezentări.

Prețul estimat pentru Galaxy Note 9 în Europa este de peste 1.000 de euro, scrie GSM Arena. Astfel, potrivit unor informații furnizate de Roland Quandt, modelul cu 512GB va costra 1250 euro, iar versiunea cu 128GB va fi aproximativ 1050 euro.

Samsung Galaxy Note9 512GB is real. Coming for ~1250 Euro in Black or Blue for Europe. (~1150 GBP) Base model now carries 128GB (up from 64 last year), priced at ~1050 Euro (~950GBP) in Black/Blue/Purple in Europe at launch: https://t.co/DCIcokL5kC