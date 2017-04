Apple amana productia pentru noul model iPhone 8.

Potrivit celor mai recente zvonuri despre lansarea iPhone 8, productia de masa pentru acest model va fi amanata mai multe luni.

Astfel, in loc sa inceapa in august sau septembrie, linia de productie va fi pornita abia in octombrie sau chiar noiembrie, scrie Daily Mail.

Motivul acestei amanari il constituie inovatiile cu care va veni noul smartphone. Este vorba despre ecranul OLED, senzorii 3D de la camerele foto si modulul 3D Touch.

Anuntul privind amanarea productiei vine de la analistul Ming-Chi Kuo, de la KGI. El spune ca mai multe componente pentru telefon trebuie facute la comanda pentru Apple, de aceea amanarea productiei este inevitabila.

Prin urmare, foarte multi fani vor putea cumpara noul iPhone 8 abia anul viitor. Asta deoarece Apple nu va putea fi produce suficiente unitati anul acesta, pentru a face fata comenzilor.

Una dintre cele mai mari probleme o pune noul senzor de citire a amprentei, care va fi diferit de ce exista in prezent si care va fi realizat cu o tehnologie proprie Apple, precizeaza Ming-Chi Kuo.

Chiar daca fanii Apple vor fi nemultumiti de aceasta amanare, pe termen lung compania va avea de castigat, daca iPhone 8 se va ridica cu adevarat la inaltimea asteptarilor.