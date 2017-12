Lenovo anunta disponibilitatea pe piata romaneasca a smartphone-ului din gama de mijloc Moto X4.

Prezentat oficial la IFA Berlin, Moto X4 a avut nevoie de mai bine de trei luni pentru a ajunge in Romania, dar la timp pentru cei care au amanat achizitionarea unui smartphone nou pentru perioada sarbatorilor.

Cu un ecran full HD de 5,2 inch, noul smartphone al celor de la Lenovo este certificat IP68, fiind rezistent la praf si apa pentru 30 de minute la o adancime de pana la 1,5 metri.

Moto X4 are la baza platforma Snapdragon 630 a celor de la Qualcomm si va fi disponibil in doua versiuni: cu 3 GB RAM si 32 GB spatiu de stocare respectiv cu 4 GB RAM si 64 GB spatiu intern de stocare. Ambele versiuni suporta carduri de memorie.

Moto X4 are un sistem foto dual: o camera de 12 MP cu o apertura f/2.0 si una de 8 MP cu f/2.2. Interesant este ca cea de-a treia camera, cea frontala, are o rezolutie mai mare, de 16 MP. De asemenea, filmarea se face in format 2160p cu 30 de cadre pe secunda.

Pe piata locala, noul Moto X4 este disponibil in varianta cu 4 GB memorie RAM si costa 2.000 de lei.

Ramane de vazut daca utilizatorii vor aprecia sporul infim de performanta pe care X4 il aduce comparativ cu Moto G5 Plus, alt smartphone al celor de la Lenovo care este disponibil pe piata romaneasca la jumatate de pret fata de X4.

Sursa: News.ro