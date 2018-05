O fotografie interesanta a aparut pe contul Weibo ai companiei.

Poza, care arata doar o jumatate de telefon, a fost publicata de vicepresedintele Lenovo Chang Cheng.

Observam un smartphone fara margini, cu raport ecran-corp de 95%. Practic, telefonul pare sa nu aiba margini in lateral si nici in partea de sus.

In plus, este evident ca modelul nu va avea ecranul decupat in partea de sus ca la iPhone X, un detaliu de design care este deja foarte des copiat de diferite companii.

Prin urmare, aspectul telefonului este binevenit si apreciat de cei de la GSM Arena.

Noul smartphone va fi prezentat pe 14 iunie. Din pacate, nu stim deocamdata alte detalii despre acest interesant model.