Noul telefon va fi lansat pe 5 iunie, la Beijing.

Oficialii Lenovo au anuntat pe retelele de socializare din China data lansarii noului smartphone Z5: 5 iunie.

Daca informatiile care au aparut pana acum despre acest telefon sunt corecte, vom asista la lansarea unui model cu adevarat deosebit.

Lenovo Z5 va include patru inovatii tehnologice printre care: raportul dintre ecran si corpul telefonului va fi de 95%, spatiul de stocare intern va ajunge pana la 4TB, iar bateria va rezista 45 de zile in standby.

Toate aceste specificatii sunt atat de impresionante incat jurnalistii de la Android Authority se intreaba daca nu cumva totul este o eroare de traducere, avand in vedere ca singurele informatii au aparut in mediul online in China.

Asteptam cu interes lansarea!