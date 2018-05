Vezi comunicatul companiei.

LG Electronics a lansat cel mai recent smartphone premium al sau, modelul LG G7 ThinQ, concentrandu-se pe adaugarea unor caracteristici AI utile si convenabile experientei fundamentale de utilizare a smartphone-ului.

Cu cel mai recent procesor Qualcomm Snapdragon 845 Mobile Platform, modelul LG G7 ThinQ ofera 4GB/6GB de RAM si 64GB/128GB spatiu intern de stocare, pentru a rula cu usurinta chiar si cele mai solicitante functii si aplicatii.

Echipat cu un ecran de 6,1 inci – cu aproape jumatate de inch mai mare decat predecesorul sau, dar cu niciun milimetru mai lat – modelul LG G7 ThinQ are marimea perfecta pentru a putea fi folosit cu o singura mana.

Afisand noua estetica a design-ului specifica seriei G, marginea metalica lucioasa ii asigura lui LG G7 ThinQ un look mai subtire si mai stilat, completat de sticla Gorilla Glass 5 atat pe fata, cat si pe spatele telefonului, pentru o mai mare durabilitate.

Primind din nou calificativul IP68 pentru rezistenta la apa si praf, LG G7 ThinQ a trecut de 14 teste MIL-STD 810G, create de armata Statelor Unite pentru a evalua performanta echipamentelor utilizate in conditii de lucru dificile.

Camera foto imbunatatita si mai inteligenta

Modelul LG G7 ThinQ a fost imbunatatit cu o camera foto de 8MP pe fata si un obiectiv de 16MP pe spate, atat in configuratie standard, cat si Super Wide Angle, pentru a oferi fotografii de rezolutie mai mare, cu mai multe detalii.

Camera foto Wide Angle tipica LG surprinde acum si mai multe peisaje frumoase, cu mai putina distorsiune marginala, iar selfie-urile sunt mai clare si mai naturale ca aspect fata de telefoanele LG anterioare.

LG a imbunatatit si mai mult functiile AI ale camerei foto, lansate prima data in cadrul modelului LG V30S ThinQ. AI CAM ofera acum 19 moduri de fotografiere (in crestere de la opt), obtinand poze si mai inteligent optimizate. Iar utilizatorii isi pot imbunatati si mai mult fotografiile, alegand una dintre celelalte trei optiuni de efect, in cazul in care cele recomandate de AI CAM nu li se par potrivite.

Fotografia cu ajutorul LG G7 ThinQ in conditii de iluminare scazuta atinge un nou nivel de performanta, datorita noii camere foto Super Bright Camera, cu imagini de pana la patru ori mai luminoase fata de fotografiile facute la lumina redusa. Prin combinatia senzorilor de imagine cu procesarea software, algoritmul AI ajusteaza automat setarile camerei foto cand fotografia este realizata la lumina scazuta.

LG a adaugat si noi functii, ce vor face experienta fotografiei cu LG G7 ThinQ mai placuta ca niciodata. Modul Live Photo inregistreaza cu o secunda inainte si dupa declansare, pentru a surprinde momente sau expresii neasteptate, ce altfel s-ar pierde. Functia Stickers utilizeaza recunoasterea faciala pentru a genera efecte 2D si 3D distractive, suprapuse imaginii, precum ochelari de soare sau bentite de par, ce pot fi vizionate direct pe ecran.

In premiera pentru seria G, Modul Portret genereaza fotografii cu aspect profesionist, cu fundal nefocalizat. Acest efect de bokeh poate fi generat atat cu obiectivul standard, cat si cu cel Super Wide Angle, oferindu-le pasionatilor de fotografie si mai multe optiuni creative.

Mai simplu si mai inteligent prin AI

LG G7 ThinQ va fi unul dintre primele smartphone-uri ce ofera integrat Google Lens. Google Lens este o functie noua de cautare a obiectelor, folosind cele mai noi tehnologii in AI si algoritmi de recunoastere a imaginilor.

Disponibila in cadrul Google Assistant si Google Photos, Google Lens poate oferi mai multe informatii despre obiecte precum puncte turistice de referinta, plante, animale si carti, suportand de asemenea recunoasterea textelor.

Utilizatorii vor putea sa viziteze site-uri web, sa adauge o carte de vizita la contacte, sa adauge evenimente in calendar, sau sa caute un fel de mancare dintr-un meniu de restaurant direct din Google Lens.

Aflata imediat sub butoanele de volum, tasta Google Assistant ofera posesorilor de LG G7 ThinQ acces direct la functiile AI din telefon. Cu ajutorul Super Far Field Voice Recognition (SFFVR) si al microfonului extrem de sensibil al smartphone-ului, Google Assistant poate recunoaste comenzi vocale de la distante de pana la cinci metri.

SFFVR poate identifica comenzile din zgomotul de fond, astfel incat LG G7 ThinQ devine o alternativa buna pentru un difuzor AI pentru casa, chiar si atunci cand este in functiune televizorul.

Ecran super-luminos

Primul lucru pe care il vor observa clientii la noul LG G7 ThinQ va fi, probabil, noul ecran QHD+ de 6,1 inci (3120 x 1440), cu o rata de aspect FullVision de 19.5:9 si o rama de jos a ecranului cu aproape 50% mai subtire decat la modelul LG G6.

Folosind noua tehnologie LCD de la LG, Super Bright Display, LG G7 ThinQ poate fi vizionat cu usurinta chiar si in lumina directa a soarelui, cu o luminozitate de top in industrie, de 1.000 niti, redand suta la suta paleta de culori DCI-P3.

In functie de tipul de continut, ecranul poate fi setat pe sase moduri diferite de vizionare: Auto, Eco, Cinema, Sport, Jocuri si Expert. In modul Auto, telefonul analizeaza automat continutul jocurilor sau imaginilor si optimizeaza ecranul si consumul de energie. Utilizatorul poate optimiza si mai fin imaginea, ajustand “temperatura” ecranului si nivelurile RGB individual.

Noul ecran Second Screen al smartphone-ului ofera utilizatorilor optiuni flexibile cand e nevoie de ajustarea ecranului pentru a se potrivi stilului si preferintelor personale. Ecranul poate fi extins complet, pentru un aspect fara rama a geamului, sau poate fi setat pe un stil mai traditional, in care portiunile de ecran ce inconjoara obiectivul camerei foto si difuzorul sunt negre. Daca negrul e prea desuet, utilizatorii pot chiar sa schimbe aceasta portiune a ecranului intr-o cu totul alta culoare, pentru un efect mai “personal”.

O experienta audio deosebita

Disponibil in premiera, difuzorul Boombox Speaker utilizeaza spatiul intern al modelului LG G7 ThinQ ca pe o camera de rezonanta, pentru a oferi de doua ori mai mult bas decat un smartphone conventional, rezultand un sunet puternic in stil “boombox” fara a mai fi necesare difuzoare externe.

Cand este asezat pe o cutie sau suprafata solida, smartphone-ul isi foloseste camera de rezonanta ca pe un woofer, amplificand si mai mult efectul de bas.

LG G7 ThinQ este si primul smartphone ce ofera DTS:X pentru livrarea unui sunet 3D virtual indiferent de continut, precum si sunet cu pana la 7.1 canale cu castile audio. LG G7 ThinQ este echipat cu un decodor DAC Hi-Fi Quad, pentru a oferi un sunet incredibil de bogat, mai ales alaturi de castile audio cu impedanta mare.

LG G7 ThinQ va fi lansat in urmatoare perioada in Coreea de Sud, apoi pe pietele majore din America de Nord, Europa, America Latina si Asia.

Specificatii-cheie:

• Procesor: Qualcomm® Snapdragon™ 845 Mobile Platform

• Ecran: QHD+ de 6,1 inch, ecran FullVision Super Bright de 19.5:9 (3120 x 1440 / 564ppi)

• Memorie:

- LG G7 ThinQ: 4GB LPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (pana la 2TB)

- LG G7+ ThinQ: 6GB LPDDR4x RAM / 128GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (pana la 2TB)

• Camera foto:

- Principala duala: 16MP super grandangulara (F1.9 / 107°) / 16MP cu unghi standard (F1.6 / 71°)

- Frontala: 8MP Wide Angle (F1.9 / 80°)

• Acumulator: 3000mAh

• Sistem de operare: Android 8.0 Oreo

• Dimensiuni: 153,2 x 71,9 x 7,9mm

• Greutate: 162g

• Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Tip C 2.0 (compatibil cu 3.1)

• Culori: New Platinum Gray / New Aurora Black / New Moroccan Blue / Raspberry Rose