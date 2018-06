Compania a prezentat noua serie de phablet Q Stylus.

Noua serie cuprinde modelele Q Stylus, Q Stylus+ si Q Stylus Alpha. Toate cele trei versiuni au procesor octa-core de 1,5 sau 1,8 GHz si ecran de 6,2 inci cu rezolutie 2160 x 1080 pixeli.

Stylus si Stylus Alpha au memorie RAM de 3GB si 32GB spatiu de stocare, iar modelul mai mare, Stylus+, are 4GB de RAM si 64GB memorie interna.

Camera principala are 16MP, iar cea frontala 5MP, respectiv 8MP pentru Stylus+, in timp ce modelul Stylus Alpha are camera de 13MP si 5MP.

Dimensiunile celor trei modele sunt: 160,15 x 77,75 x 8,4 mm si cantaresc 172 grame. Toate au sunet surround 3D, senzor de amprenta, bateria de 3.300 mAh si ruleaza Android 8.1 Oreo.

Desigur, dupa cum spune si denumirea seriei, telefoanele au un stylus pen, tehnologie similara cu gama Note de la Galaxy, dar pe dispozitive mult mai accesibile.

De asemenea, gadgeturile au sistemul "palm rejection", prin care pot face diferenta dintre o atingere neintentionata cu mana si o atingere cu stylus.

Seria Q Stylus va fi disponibila luna aceasta in Asia si America de Nord, urmand sa fie lansata ulterior si in restul lumii.