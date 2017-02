Cei de la LG isi vor lansa noul flagship la MWC de la Barcelona.

Desi inca nu a fost prezentat oficial, despre noul LG G6 este cunoscut deja faptul ca va veni cu un ecran urias, ratie 18/9 si rezolutie 2.880*1.440, fiind primul telefon din lume de acest fel.

Care sunt insa beneficiile utilizatorilor? Mai mult spatiu, desigur. Un teaser scurt publicat de catre LG Mobile arata cateva dintre beneficii. In primul rand, mai multe aplicatii vor putea fi impartite in doua - de exemplu, in calendar, atunci cand telefonul este intors in modul landscape, pe partea din stanga va ramane calendarul, iar pe dreapta utilizatorul va putea vedea programul detaliat.

Camera va avea si ea de castigat de pe urma acestui ecran urias - utilizatorii vor putea sa faca poze si sa le examineze in acelasi timp! Aplicatia va veni si cu un mod "patrat" pentru a face pozele in formatul 1:1 de pe Instagram.