Vezi comunicatul oficial.

Noul smartphone premium care va fi lansat de LG Electronics va avea un ecran QHD+ FullVision de 6,1 inch (cu rezolutie de 3120 x 1440), capabil de a afisa o luminozitate maxima de 1.000 niti – ceea ce-l face sa fie, in prezent, ecranul cel mai luminos si cu cele mai vii culori de pe piata.

Functionand cu cea mai avansata tehnologie Super Bright Display de la LG, noul LG G7 ThinQ este construit pentru a fi usor de folosit in lumina puternica a soarelui, dar cu o economie de energie cu pana la 30% mai mare fata de predecesorul sau.

Prin Super Bright Display, tonurile culorilor afisate de LG G7 ThinQ sunt bogate si cu aspect natural, chiar si in lumina puternica. Acoperind 100% intervalul de culoare DCI-P3, modelul LG G7 ThinQ se poate adapta automat dupa sase setari de culoare – Auto, Eco, Cinema, Sporturi, Jocuri si Expert.

Modul Auto analizeaza si identifica automat continutul drept video, foto, joc sau website si optimizeaza setarile ecranului pentru a va oferi cea mai buna experienta de vizionare, reducand totodata si consumul de energie. Pentru utilizatorii experimentati, care-si doresc un control mai avansat, modelul LG G7 ThinQ a preluat partial interfata de utilizare a camerei foto, oferind utilizatorilor posibilitatea de a regla fin culorile, prin intermediul unei rotite pentru fiecare setare RGB.

Imbunatatind si mai mult proportia dintre ecran si corpul telefonului preluata de la LG G6, cea de-a saptea generatie a seriei G de la LG va fi foarte usor de folosit si confortabil de tinut cu o singura mana, gratie sticlei prelucrate ergonomic si cu linii curbe.

Ecranul FullVision 18:9, anuntat inca de anul trecut ca noua tendinta de piata, a fost si mai mult imbunatatit pentru LG G7 ThinQ. Cu o rata si mai zvelta, de 19.5:9, noul ecran FullVision de la LG este completat de o rama cu 50% mai subtire in partea de jos a telefonului fata de modelul LG G6.

Design-ul fara rama al ecranului FullVision ofera o experienta de vizionare mai captivanta, in timp ce ecranul variabil New Second Screen creeaza un spatiu aditional in partea de sus a ecranului, pentru ca notificarile sa nu ocupe un spatiu pretios pe ecranul principal.

Ecranul New Second Screen poate fi dezactivat, pentru un aspect mai traditional, sau setat sa afiseze diverse culori, pentru o experienta de utilizare cu adevarat unica.