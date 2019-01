Prin noua tehnologie, telefoanele nu vor mai avea nevoie de difuzor și astfel producătorii vor putea renunța complet la marginile dispozitivului.

Acestea nu vor mai fi necesare, mai ales că senzorul de amprentă integrat în ecran, la fel și camera foto integrată, vor deveni curând specificații obișnuite. În acest fel, vom putea avea telefoane cu ecran complet edge-to-edge, scrie Phone Arena.

Samsung va prezenta la târgul de tehnologie CES 2019 un prototip Galaxy cu tehnologie SoD. Tot atunci am putea vedea însă și prima prezentare oficială a unui telefon cu această tehnologie deosebită: este vorba despre noul LG G8, susține OnLeaks.

According to my sources, #LGG8 will feature Sound on Display (SoD) technology...