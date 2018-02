Vezi comunicatul oficial.

LG Electronics (LG) va prezenta prima suita a tehnologiei AI pentru smartphone-uri, in cadrul Mobile World Congress din acest an, care se va desfasura in Barcelona, Spania. Noua tehnologie va fi integrata in versiunea 2018 a smartphone-ului LG V30.

LG a cercetat de peste un an modalitatea de implementare a AI in smartphone-uri, dinainte de a anunta LG ThinQ la CES 2018. Aceasta cercetare s-a concentrat in principal pe construirea de solutii bazate pe AI, in vederea oferirii unei experiente de utilizare unice si mai intuitive, concentrata pe camera foto si pe recunoastere vocala. Rezultatul este o suita de tehnologii AI aliniata indeaproape nevoilor si obiceiurilor de utilizare ale consumatorilor de astazi.

Vision AI: Recunoastere a imaginilor de generatie urmatoare



Pe langa lista deja impresionanta de functii ale camerei foto, ce include obiective duale, obiective wide-angle cu reducere a distorsiunilor si Obiectivul Crystal Clear construit integral din sticla, functia Vision AI face camera foto de pe LG V30 sa fie chiar si mai inteligenta si mai usor de folosit.

Vision AI analizeaza automat obiectele, recomandand cel mai bun mod de fotografiere din opt posibilitati: portret, mancare, animale de companie, peisaj, oras, flori, rasarit si apus de soare.

Unghiul de vizionare, culoarea, reflexiile de lumina, iluminarea din spate si nivelurile de saturatie sunt luate toate in calcul, telefonul analizand imaginile din baza sa de date pentru a determina pe ce anume focalizeaza camera foto si a face recomandarea de setari optime.

De exemplu, indreptarea obiectivului catre o farfurie de paste va determina selectarea modului mancare, rezultand culori mai calde si o imagine foarte clara, cat mai apetisanta cu putinta.

LG a colaborat cu un partener in domeniul recunoasterii imaginilor, analizand peste 100.000.000 de fotografii pentru a dezvolta algoritmul de identificare folosit de telefon. Au fost create peste 1.000 de categorii unice de imagini, pentru o analiza mai precisa, avand ca rezultat recomandari mai bune pentru modul de fotografiere.

Prin intermediul recunoasterii inteligente a imaginilor, Vision AI ofera si sfaturi de shopping. Indreptand pur si simplu camera foto catre un obiect, Vision AI de la LG poate scana automat coduri QR, poate initia o cautare de imagini sau poate oferi optiuni de shopping, inclusiv locul de unde se poate cumpara obiectul la cel mai mic pret, precum si alte produse similare de care clientul ar putea fi interesat.

Un nou mod de fotografiere in conditii de iluminare scazuta dubleaza automat luminozitatea imaginilor din medii intunecoase. In locul metodelor conventionale de masurare a nivelurilor externe ale luminii, Vision AI masoara luminozitatea imaginii ce urmeaza a fi inregistrata, rezultatul fiind o ajustare mult mai precisa a luminozitatii.

Voice AI: Comenzi vocale disponibile exclusiv pentru LG



O alta noua functie este Voice AI, ce permite utilizatorilor sa ruleze aplicatii si sa schimbe setari doar prin comenzi vocale.

Impreuna cu Google Assistant, cele 32 de comenzi vocale disponibile exclusiv pentru LG Voice AI – in crestere fata de cele 23 de comenzi disponibile in 2017 – elimina necesitatea de a cauta prin optiuni de meniu, permitand selectarea directa a anumitor functii.

Actualizarea si extinderea AI pentru smartphone

Strategia LG pentru smartphone-uri este de a continua sa-si extinda capabilitatile AI, in acelasi timp rafinand functiile existente pentru a le creste usurinta la utilizare.

Anumite functii AI nu se vor limita doar la noile modele LG, ci vor fi transmise prin actualizari de sistem si smartphone-urilor LG existente, luand in considerare specificatiile hardware si stabilitatea diferitelor modele de smartphone-uri LG, pentru o experienta maxima a utilizatorului.

„Dupa cum am comunicat luna trecuta la CES, viitorul LG inseamna AI, nu doar specificatii hardware si viteze de procesare,” a declarat Ha Jeung-uk, vicepresedinte senior si sef al unitatii de business pentru LG Electronics Mobile Communications Company.

„Pe viitor, ne vom concentra pe crearea unor smartphone-uri mai inteligente, si avem incredere ca experienta avansata de utilizare de pe varianta imbunatatita a lui V30, ceruta si asteptata de multi, va fi apreciata de consumatori.”