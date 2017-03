Inainte ca cei de la Huawei sa puna la cale un parteneriat cu nemtii de la Leica, specialisti in camere foto si senzori, cei de Nokia au folosit lentile Carl Zeiss pe cele mai apreciate smartphone-uri ale lor.

Odata cu revenirea Nokia, cei de la HMD Global au dat impresia ca parteneriatul cu Zeiss nu va continua, insa existe sperante, scrie GSM Arena. Asta pentru ca Nokia a mentionat doar ca smartphone-urile lansate pana acum (Nokia 6, 5 si 3) nu vin cu lentile Zeiss, nu ca acest lucru nu se va intampla pe viitor.



@baris_gunel Hi, our current range does not have Carl Zeiss, which is what this tweet is referring to. Stay tuned for more announcements