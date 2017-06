Un document intern arata cum incearca Apple sa opreasca furtul si scurgerea de informatii.

Cei de la Outline scriu ca Apple face eforturi incredibile ca sa opreasca si sa recupereze secretele de fabricatie furate de angajatii sai.

O prezentare care era destinata numai angajatilor Apple, obtinuta de Outline, arata ca Tim Cook, CEO Apple, a desemnat o echipa speciala pentru oprirea acestui fenomen. Echipa include fosti membri FBI, NSA si chiar de la Serviciile Secrete.

Prezentarea este intitulata "Stopping Leakers - Keeping Confidential at Apple," ("Oprind scurgerea de informatii - Mentinerea confidentialitatii la Apple") si a fost sustinuta de David Rice, directorul de securitate al companiei, Lee Freedman, directorul de investigatii la nivel global si de Jenny Hubbert, care se ocupa de pregatirea echipei speciale.

Conform informatiile din prezentare, anchetatorii colinda intreaga lume in cautarea unor scurgeri de informatii secrete care ar putea ajunge la concurenta si a produselor contrafacute. Totodata, ei sunt responsabili si cu identificarea acestor "cartite", care vand secretele unor alte companii sau chiar presei.

Prezentarile de acest fel au ca scop descurajarea furtului de informatii si componente. Este insa o misiune imposibila, avand in vedere ca fabricile Apple au milioane de angajati. Toti sunt verificati cand intra si ies de la locul de munca, insa chiar si asa furtul este posibil.

Inainte, cele mai multe furturi si scurgeri de informatii aveau loc in fabricile din China, insa acum cea mai mare problema este chiar in campusurile Apple din California.

Cand vine vorba de furtul de piese sau de produse, angajatii Apple sunt foarte inventivi. Ei recurg la metode incredibile: unele piese sunt aruncate in toaleta si apoi recuperate din canalizare, aruncate peste gard, in timp ce componentele mai mici sunt ascunse in sutien sau intre degetele de la picioare, scrie Daily Mail.

Potrivit lui Rice, nu mai putin de 8.000 de carcase au fost ascunse in sutienele unor angajate, parasind astfel fabrica.

Pentru un angajat care fura un produs sau o informatie, castigul financiar poate fi urias. Iar ancheta realizata de echipa speciala Apple dureaza de obicei foarte mult, chiar si 3 ani pentru a identifica o singura "cartita".

Sursa foto: Getty Images