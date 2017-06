Alegerea orei care apare in imaginile de prezentare ale produselor Apple nu este intamplatoare.

Fiecare producator de telefoane are o anumita preferinta pentru ora care apare in imaginile de prezentare pentru produsele sale.

Astfel, ora care apare pe ecrane difera de la o compania la alta. De exemplu, la Samsung vedem ora 12.45, iar la Apple ora 9.41.

In cazul Apple, alegerea orei ii apartine chiar lui Steve Jobs si dateaza din ziua in care a prezentat lumii primul iPhone, cu 10 ani in urma, scrie Business Insider.

Pe 9 ianuarie 2007, la ora 9.42 a.m., Steve Jobs prezenta oficial primul smartphone al companiei, anuntand astfel intregii lumii ca a "reinventat telefonul".

Astfel, la inceput ora 9.42 era cea care aparea pe ecranele telefoanelor. Acest lucru s-a schimbat insa in momentul in care a fost prezentat primul iPad.

Ecranul tabletei arata atunci ora 9.41, iar de atunci aceasta este ora care apare in cele mai multe imagini de prezentare ale produselor Apple.

Singurul gadget al companiei care arata o alta ora este Apple Watch. Pe ecranul ceasului vedem ora 10.09.

Explicatia este insa destul de simpla: ora care apare de obicei pe ecranul ceasurilor clasice este 10.10. Asta pentru ca logo-ul producatorului (situat chiar sub numarul 12) sa nu fie din greseala acoperit de limbile ceasului.

Apple a ales probabil ora 10.09 ca sa arate ca este mereu cu un pas inaintea competitiei.