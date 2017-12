Consumer Reports a publicat concluzia testelor pentru iPhone X.

In urma testelor realizate de expertii de la Consumer Reports, iPhone X a fost considerat sub nivelul de performanta al modelului iPhone 8, scrie MacRumors.

iPhone X ocupa locul 9 in topul 10 al celor mai bune telefoane din acest an, conform Consumer Reports. Cu toate acestea, modelele iPhone 8 si 8 Plus sunt considerate mai bune, deoarece au o baterie mai puternica si rezista mai bine la lovituri.

Bateria de la iPhone X rezista doar 19,5 ore, in timp ca modelul iPhone 8 Plus poate functiona timp de 21 de ore.

Desi toate cele trei telefoane au carcasa din sticla, iPhone X a fost mai afectat atunci cand a fost scapat pe jos.

In schimb, s-a descurcat mai bine la testele privind rezistenta la apa si la zgarieturi. De asemenea, expertii au apreciat calitatea camerelor foto si ecranul OLED.

In concluzie, specialistii au considerat ca iPhone 8 si 8 Plus sunt mai bune decat iPhone X, acestea ocupand locurile 3 si 4 in top 10.