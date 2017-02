Samsung a suferit o lovitura puternica odata cu retragerea de pe piata a Galaxy Note7.

Apple a devenit producatorul numarul 1 in lume, depasind Samsung pentru prima data in ultimii 5 ani. Firma de cercetare Strategy Analytics a anuntat raportul pentru trimestrul al 4-lea din 2016 iar Samsung a fost depasita cu 0.8 milioane de unitati. Luand insa in calcul intreg anul 2016, Samsung a ramas pe primul loc.

78.3 milioane de iPhone-uri au fost vandute de catre Apple in Q4 2016, ceea ce reprezinta 17.8% din piata. Samsung a vandut 77.5 milioane de unitati, ceea ce reprezinta 17.7% din piata.

"Cea mai buna performanta pentru iPhone de mai bine de un an, Apple reusind sa profite de pasii gresiti facuti de rivala. Samsung a pierdut tot avantajul in acest trimestru ca rezultat al fiasco-ului Galaxy Note7" scriu cei de la Strategy Analytics in raport.

Producatorii din China, Huawei, Oppo si vivo au ocupat urmatoarele pozitii.