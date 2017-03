Samsung are serioase probleme cu vanzarea modelelor varf de gama.

Conform datelor furnizate de Hana Financial Investment Co., in perioada ianuarie-martie 2017 vanzarile modelelor high-end au reprezentat numai 29% din totalul vanzarilor de smartphone-uri Samsung.

Este pentru prima data cand gadgeturile varf de gama produse de Samsung nu se bucura de mare interes din partea fanilor, iar vanzarile scad sub 30% din total.

In comparatie, in anul 2013, cand a fost lansat Galaxy S4, 75% din vanzari au reprezentat comenzile pentru acest smartphone. In 2015, procentul pentru varful de gama scazuse deja la doar 40%, scrie Android Authority.

Exista mai multe explicatii pentru scaderea interesului pentru modelele high-end produse de Samsung. In primul rand, variantele mai ieftine, cum sunt telefoanele din seriile A, C, E si J, se vand foarte bine.

In al doilea rand, problemele cu Galaxy Note 7 au avut un impact negativ foarte puternic asupra vanzarilor.

De aceea, prin lansarea noilor Galaxy S8 si S8 Plus, Samsung spera sa trezeasca din nou interesul pentru gadgeturile varf de gama, iar acestea sa se vanda din nou foarte bine.