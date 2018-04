Vezi comunicatul oficial.

Motorola a prezentat noile game de dispozitive Motorola Moto G6 si Moto E5, in cadrul unui eveniment de lansare la nivel global care a avut loc in Sao Paolo, Brazilia.

Dispozitivele integreaza inovatiile care conteaza cel mai mult pentru consumatori. Viteza si puterea acestor dispozitive este oferita de procesoarele Qualcomm Snapdragon, impreuna cu sistemul de operare Android 8.0 Oreo. Dispozitivele ofera si Moto Experiences, functii care deblocheaza oportunitati din universul AI (inteligenta artificiala).

Moto G6 plus

Ecranul Full HD Max Vision de 5.9", cu un raport de aspect 18:9, ofera culori intense si permite vizualizarea celor mai mici detalii. Software-ul de imagine avansat contribuie la realizarea celor mai creative fotografii, iar tehnologia Dual Autofocus Pixel permite focalizarea instanta a acestora.

Realizarea de poze reusite chiar si in conditii de luminozitate scazuta este acum mult mai simpla, datorita aperturii f/1.7 si a dimensiunii pixelului de 1,4um. Insa captarea acelor momente extraordinare este doar inceputul, deoarece sistemul de camera inteligenta permite si scanarea textelor, precum si detectarea de repere, monumente si obiecte.

Moto G6



Ecranul de 5.7" Full HD Max Vision ofera culori intense si surprinde chiar si cele mai mici detalii, iar spatele realizat din sticla 3D creeaza o forma superba si un aspect care se remarca in fata altor smartphone-uri premium.

Software-ul de imagine avansat se traduce prin portrete la calitate de studio, imagini alb-negru artistice si filtre faciale amuzante, care sunt aduse la viata prin camerele duale principale de 5MP si 12MP. Dispozitivul include un cititor de amprente multifunctional, ce asigura pe langa functia de blocare si deblocare instant si functia de navigare rapida in meniu.



Moto G6 play

Noul Moto G6 play dispune de un acumulator puternic de 4000 mAh, care rezista intreaga zi1 si poate oferi autonomie de pana la 36 de ore cu o singura incarcare, astfel incat utilizatorul poate sta linistit chiar si cand este in miscare. Iar puternicul procesor de 1.4 GHz ofera viteza necesara pentru accesarea pozelor si a aplicatiilor fara intarzieri.

Moto E5 plus

De dimineata pana seara, dispozitivul Moto E5 plus este alaturi de utilizator. Acesta poate profita la maxim chiar si de cele mai lungi calatorii cu acest dispozitiv puternic, cu acumulator de 5000 mAh1 si ecran de 6” Max Vision.

Telefonul Moto E5 plus are un raport de aspect atragator de 18:9, ceea ce inseamna ca se potriveste perfect in mana, iar modelul de design de pe spatele telefonului, precum si carcasa curbata ii confera dispozitivului un aspect si o senzatie deosebite in egala masura.

Deblocarea telefonului nu a fost niciodata mai facila prin simpla atingere a cititorului de amprente, pozitionat pe logo-ul emblematic Motorola. Acest dispozitiv de dimensiuni reduse va face fata chiar si in cele mai aglomerate zile.



Moto E5

Dispozitivul Moto E5 este alaturi de utilizator pana la finalul zilei. Chiar si cu un ecran mare de 5.7” Max Vision, acest dispozitiv incape perfect in mana datorita raportului de aspect 18:9 si carcasei ergonomice curbate.

Notificarile, apelurile sau ecranul principal pot fi accesate cu usurinta intr-o clipa, gratie cititorului de amprente ascuns discret in logoul emblematic al Motorola. Iar slotul dedicat pentru card microSD ofera spatiu suficient pentru si mai multe imagini, melodii si videoclipuri.

Ca in cazul tuturor telefoanelor Motorola, Google Photos este galeria implicita in care se stocheaza toate pozele si videoclipurile. Astfel, toate amintirile au copii de siguranta realizate automat, cu functie de cautare si pot fi accesate, partajate si editate cu usurinta de pe orice dispozitiv.

Disponibilitatea in Romania a noilor game de dispozitive Moto G6 si Moto E5 va fi anuntata in perioada urmatoare.