Seria Moto G a fost ani la rând foarte apreciată de utilizatorii care își doresc telefoane ieftine și bune.

Noua serie Moto G7, lansată de curând, include patru modele de smartphone: versiunea accesibilă G7 Play, G7 Power, care oferă o baterie foarte bună, de 5.000 mAh, modelul standard G7 și versiunea superioară G7 Plus.

Modelul G7 oferă cel mai bun ca raport calitate/preț, are încărcare rapidă, filmare la rezoluție 4K și costă doar 300 de dolari.

Toate cele patru modele vor avea instalat sistemul Android 9 Pie, vor veni cu mufă jack pentru căști și port USB-C. De asemenea, toate au un spațiu de stocare care se poate extinde cu carduri microSD.

G7 Play va pune accent pe prețul foarte mic, de aceea va avea o baterie mai slabă ca modelul anterior, G6 Play: capacitatea va scădea de la 4.000 mAh la doar 3.000 mAh.

Telefonul va avea procesor Snapdragon 632, 2GB de RAM, ecran HD de 5,7 inci cu decupaj foarte mare. Prețul va fi de aproximativ 2000 de dolari.

G7 Power impresionează prin bateria uriașă, de 5.000 mAh. Celelalte specificații nu sunt însă impresionante, fiind similare cu G7 Play. Singura diferență este că modelul Power vine cu 3GB de RAM, iar ecranul are 6,2 inci. Prețul este de 250 dolari.



Moto G7 are un design mai stilat, cu un breton foarte mic și ecran cu rezoluție Full HD. Telefonul are 4GB de RAM și 64GB spațiu de stocare, spre deosebire de 32GB cât găsim pe cele două modele mai ieftine.

O altă diferență vedem la nivelul camerei foto: G7 are cameră duală pe spate, de 12MP+5MP. Modelul costă 300 de dolari.





Moto G7 Plus este cel mai bun telefon al seriei și are un design identic cu Moto G7. Un plus important este la nivelul procesorului, acesta fiind un model Snapdragon 636, care este mult mai rapid.

O altă specificație deosebită a acestui model este încărcarea rapidă, astfel încât telefonul obține în doar 15 minute energia necesară pentru 12 ore. Telefonul va costa aproximativ 340 dolari.

