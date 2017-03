Samsung are planuri mari.

Cei de la Samsung au pus la cale un nou plan pentru a reusi sa vanda cat mai multe unitati de Galaxy S8 si S8+, urmatorul flagship al companiei. Cei de la Android Authority scriu despre strategia de marketing fara precedent pentru cei de la Samsung.

Conform informatiilor, Samsung ia in considerare varianta de a le oferi utilizatorilor care cumpara Galaxy S8 sau S8+ optiunea de a returna device-ul pana la 3 luni de la cumparare si vor primi toti banii inapoi!

Motivul pentru care cei de la Samsung iau o asemenea decizie este pentru a arata increderea in calitatea produsului si este o miscare normala in contextul in care este vorba despre primul telefon de top lansat de Samsung dupa fiasco-ul Note7. Singura problema: nu este clar daca Samsung va aplica politica de returnare a device-ului dupa 3 luni doar in Coreea de Sud sau si pe alte piete.

Samsung va prezenta noile Galaxy S8 si S8+ pe 29 martie, de la ora 17.00 - pe www.yoda.ro si www.stirileprotv.ro veti putea vedea tot ce se intampla la evenimentul Samsung.