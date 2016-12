Nokia a dat din nou in judecata Apple.

Compania Nokia a deschis un nou proces impotriva Apple, pe motiv ca aceasta din urma nu respecta legile privind brevetele obtinute de Nokia.

Astfel, compania din Cupertino ar folosi anunite brevete obtinute de Nokia in produsele Apple, fara sa plateasca insa toti banii care i se cuvin companiei finlandeze.

Potrivit legii, orice companie poate folosi anumite inventii brevetate de o alta, insa cu conditia sa ii plateasca acesteia o suma de bani.

Nokia sustine acum ca Apple nu ii plateste suma cuvenita pentru utilizarea a 32 de brevete. Acestea includ aspecte esentiale ale productiei de telefoane mobile, printre care interfata, ecranul si tehnologia de codare video, scrie The Verge.

Nokia a mai deschis un proces similar impotriva Apple in anul 2009, tot pentru nerespectarea legii brevetelor, iar procesul a fost solutionat abia in 2011, Apple fiind obligata sa plateasca pentru dreptul de a folosi in produsele sale tehnologiile brevetate de Nokia.